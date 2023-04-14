"Пожирач" заряду смартфона: відключення якого налаштування допоможе зберегти батарею

Зберегти батарею смартфона допоможе один нехитрий спосіб

Батареї смартфонів мають неприємну властивість розряджатися в найбільш невчасний момент, хоча справа може бути не в слабкому акумуляторі. Дуже часто "пожирачами" заряду можуть бути налаштування телефону, які в принципі нам не надто й потрібні.

Фахівці запевняють, що однією з "ненажерливих" функцій є вібросигнал.

Справа в тому, що при вібрації телефону потрібна додаткова енергія, необхідна для обертання двигуна, який створює вібрацію.

Також важливо враховувати момент, що при отриманні повідомлень з вібрацією екран вашого смартфона буде включатися частіше, що також безсумнівно вплине на заряд акумулятора.

Як вимкнути вібрацію в телефоні:

Для смартфонів на Android потрібно знайти в меню "Звуки та вібрація" та деактивувати повзунок навпроти пункту "Вібрація під час виклику".

Також можна вимкнути вібрацію під час сповіщень. Для цього потрібно зайти в розділ "Сповіщення програм" і навпроти потрібної програми деактивувати повзунок "Дозволити вібрацію".

У iPhone усі вібросигнали відключаться простіше. Для цього потрібно зайти в "Параметри" > "Універсальний доступ" > "Вібрація" та вимкнути параметр.

Раніше "Телеграф" повідомляв як дізнатися про стан акумулятора телефону і перевірити його потужність.