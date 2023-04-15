Як захистити телефон від крадіжки даних: секретна функція, про яку не всі знають

Просте налаштування виключить витік вашої інформації, навіть якщо пристрій потрапить у чужі руки

На вашому мобільному телефоні є багато прихованих можливостей, якими ви можете не користуватися. Одна з "таємних" функцій допоможе запобігти втраті інформації з пристрою, якщо він раптом опиниться у шахраїв.

Одне налаштування, зокрема на Samsung Galaxy, мінімізує ризик, що чужа людина заволодіє вашими даними. Докладніше про це пише Makeuseof.

Так маловідома функція Auto Factory Reset допомагає захистити вашу особисту інформацію у разі крадіжки гаджета. Її завдання просте: запустити автоматичне скидання настройок на Samsung, якщо зафіксовано поспіль 20 неправильних спроб розблокувати телефон. Йдеться як про паролі, так і про розблокування за допомогою відбитка пальця або розпізнавання обличчя.

Простіше кажучи, ця функція передбачає аварійний вимикач. Якщо смартфоном заволодіє зловмисник, він не отримає доступу до ваших даних. Адже як тільки телефон побачить 20 неправильних вводів пароля, наприклад, то видалить усе, включаючи файли і завантажені програми.

Щоб увімкнути Auto Factory Reset, перейдіть до "Налаштування" > "Екран блокування" > "Налаштування безпечного блокування". Потім введіть свій пароль та активуйте "Автоматичне скидання налаштувань".

Варто наголосити, що перед включенням цієї функції важливо створити резервну копію даних на вашому гаджеті. Так ви зможете поновити дані.

Також пам’ятайте, що в разі скидання до заводських налаштувань ви втрачаєте можливість відстежити телефон, оскільки видаленню підлягають й облікові записи Google і Samsung. Якщо є така потреба, можна ввімкнути блокування мережі та безпеки, щоб злодій не зміг відключити ці функції.

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