iPhone почав повільно працювати: як можна цьому зарадити самостійно

Допомогти телефону може навіть звичайне перезавантаження, проте при глибших проблемах потрібні інші рішення

Одна з розповсюджених причин, чому телефон працює повільно — перенавантаження зайвими файлами. Стосується це всіх пристроїв, як на операційній системі Android, так і різних версій iPhone.

Портал Geekflare зазначає, що бігти за новим телефоном, аби повернути колишню швидкість дій та відклику не обов’язково. Ви можете почистити кеш на айфоні аби зробити його швидшим.

Зазначається, що очищення кешу приведе до виходів із додатків чи розлогінення з вебсайтів. Для різних програм очищення кешу на iPhone триває по-різному.

Очищення кешу в браузері Safari

Якщо у вас пристрій з iOS 11 чи вище, кроки описані нижче приведуть до очищення кешу на всіх пристроях, де ви увійшли в iCloud.

Відкрийте програму "Налаштування" на своєму iPhone. Прокрутіть вниз, доки не побачите "Safari". Прокрутіть вниз до розділу "Конфіденційність і безпека", і ви побачите "Очистити історію та дані веб-сайту". Натисніть. Підтвердіть рішення.

Очищення кешу в браузері Chrome

Відкрийте Chrome і торкніться трьох крапок у нижній частині екрана. Натисніть "Налаштування". Прокрутіть униз, доки не побачите "Конфіденційність". Натисніть "Очистити дані веб-перегляду". Оберіть тип даних та проміжок часу. Підтвердіть.

Як почистити кеш на iPhone за допомогою програм

Можна використати програму, яка керує всіма кешованими даними вашого пристрою з одного місця. Серед таких PhoneClean та iMyFone Umate.

Аби прискорити телефон та звільнити місце можна також:

Перезавантажити iPhone,

Видаліть і повторно встановити програми,

вивантажувати тимчасово непотрібні програми (у "Налаштуваннях" в розділі "Загальне" аби знайти перелік програм треба обрати "Пам’ять iPhone" та обравши програми включити опцію "Вивантажити програму").

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо та як можна перевірити стан батареї на "Айфонах". Для користувачів є вбудовані функції.