Навіть старий смартфон на Android можна прискорити за 2 хвилини: у чому суть "секретного" лайфхака

Прискорити роботу вашого смартфона на Android можна за кілька хвилин

Не обов’язково щороку купувати флагмани на базі ОС Android, адже навіть застарілі бюджетні моделі смартфонів можна "врятувати", прискоривши їхню роботу.

Фахівці порталу NextPit запевняють, що на це може піти лише кілька хвилин, а ефект буде відчутним.

Для прискорення роботи телефону спочатку необхідно розблокувати опції для розробників, якщо раніше ви цього не робили.

Як увімкнути опції для розробників у базовій версії Android

зайдіть у меню Налаштування ;

; знайдіть пункт Про телефон ;

; знайдіть графу Інформація про програмне забезпечення . Якщо такої графи немає, перейдіть до наступного дії;

. Якщо такої графи немає, перейдіть до наступного дії; знайдіть унизу номер складання і клацніть на напис сім разів, поки не побачите повідомлення Тепер ви розробник;

Наступний крок безпосередньо допоможе підвищити швидкодію смартфона. Для активізації вашого гаджета вам залишилося зменшити швидкість анімації смартфона.

Як скоротити час анімації на Android

зайдіть Налаштування ;

; вибирайте пункт Система ;

; відкрийте Опції для розробників ;

; шукайте там категорію Екран ;

; знайдіть рядки Масштаб анімації вікон, Масштаб анімації переходів та Масштаб тривалості анімації та встановіть їх значення на 0,5. Анімацію можна зовсім відключити, якщо зробити значення рівним 0.

Після цих простих дій ви відразу помітите, що ваш гаджет почав працювати набагато швидше.

Раніше "Телеграф" писав про те, як можна без зусиль заощадити заряд батареї на смартфоні. Для цього потрібно відключити одну популярну функцію.