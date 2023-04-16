Так ви скорочуєте життя вашому ноутбуку: названо часту помилку з зарядкою

Багато хто з нас тримає ноутбук у розетці весь день і не вимикає, проте це загрожує неприємними наслідками

Кожен користувач вирішує сам для себе, залишати ноутбук у розетці протягом дня або працювати від заряду батареї без мережі. У першому випадку ви можете нашкодити, адже звичка постійно заряджати гаджет скорочує термін служби акумулятора.

Чи можна тримати ноутбук на зарядці весь день? Краще не варто, стверджує віцепрезидент iDropped Тім Катч у коментарі Reader’s Digest.

За словами експерта, безперервно тримати ноутбук підключеним до зарядного пристрою погано для акумулятора. Навіть якщо ви зараз не користуєтеся гаджетом. Катч дає користувачам просту пораду: батарея вашого ноутбука ніколи не має бути повністю заряджена або розряджена до мінімуму. Тому не варто залишати ПК включеним 24 на 7, так і користуватися ним, поки він остаточно не сяде.

Ідеальний заряд для ноутбука, на думку експерта, становить 50-80%. Катч рекомендує вмикати ПК у розетку вранці, а потім, коли гаджет повністю зарядиться, відключати від мережі до кінця дня. Крім того, перед сном не забудьте вимкнути комп’ютер, ця звичка також продовжить термін служби пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пришвидшити роботу ПК на 35%. Невеликий прийом полегшить вам роботу.