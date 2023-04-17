Як почистити гніздо зарядки телефону від пилу за допомогою двох засобів

Через пил телефон може погано заряджатися

Пил і бруд справді заважають нам користуватися смартфоном. Особливо якщо засмічуються важливі у пристрої порти.

Багато власників сучасних мобільних телефонів стикаються з проблемою, коли після підключення до електромережі акумуляторна батарея гаджета то заряджається, то ні, або це відбувається повільніше, ніж зазвичай. У більшості випадків так трапляється через пил, який накопичився в гнізді для зарядки смартфона. Про це пише itechua.

Як почистити порт зарядки телефону самостійно

Діємо обережно, щоб не пошкодити роз’єм. Беремо голку чи зубочистку. На вибраний предмет накручуємо невелику кількість бавовни (бавовняна пряжа). Наприклад, можна взяти шматочок ватного диска. Такою саморобною ватною паличкою очищаємо порт мобільного телефону, тільки не варто тиснути занадто сильно і заганяти сміття ще далі. Якщо після чищення смартфон все одно погано заряджається, найкраще звернутися за допомогою до сервісного центру.

Раніше "Телеграф" писав, чому не заряджається смартфон. Названо найпоширеніші помилки, які виникають при зарядці смартфона.