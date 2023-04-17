Зручно, але небезпечно: чому телефон не варто заряджати в автомобілі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Заряджати смартфон в автомобілі — не найкраща ідея
Багато хто з нас звикли заряджати свій смартфон у салоні автомобіля – це дуже зручно, адже не потрібно шукати розетку. Однак це далеко не безпечно.
Фахівці запевняють, що підключати телефон через спеціальний адаптер або USB-входи на магнітолі – дуже небажаний процес, до якого можна вдаватися лише у крайньому випадку.
Справа в тому, що такий спосіб зарядки не найкраще впливає на стан акумулятора.
Якщо робити це часто, то згодом батарея втрачатиме свою ємність, а значить ваш гаджет розряджатиметься значно швидше.
Багато хто при зарядці мобільного кладе його під лобове скло, а в спекотні дні це дуже серйозна помилка, адже поверхня під телефоном дуже швидко нагрівається. Експерти попереджають, що високі температури негативно впливають на телефон.
Заряджати гаджет можна і в іншому місці, але майже будь-яке місце в салоні авто знаходиться біля джерел тепла, а значить, температурний режим не буде дотриманий.
Раніше "Телеграф" писав про те, які популярні помилки ми припускаємося під час заряджання мобільного телефону.