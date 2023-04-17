Як погіршити танки за допомогою модернізації: дієвий рецепт від зс рф

Ще до зустрічі з ЗСУ окупанти своїми модифікаціями загрожують свої танки

Окупанти у спробах покращувати свої умовно сучасні танки Т-90 і старіші Т-72 роблять все настільки незграбно, що це лише погіршує їхні бойові характеристики.

Як повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, останнім прикладом такого покращення стало встановлення динамічного захисту "Контакт-1" прямо поверх протикумулятивної сітки на танку Т-90 "Прорив".

Т-90 із захистом на протикумулятивній сітці

"Чим цей Т-90М "Прорив" не догодив? А тим, що протикумулятивна сітка під його баштою заліплена динамічним захистом "Контакт-1". Тобто, на сітку, що вібрує, начепили "цеглу" ДЗ, щоб підвищити захист ослабленої зони Т-90М?" ", — запитує експерт.

Простіше кажучи, встановлені на сітку "цеглини" з вибухівкою, що входять до складу "Контакт-1", під час їзди просто не зможуть бути цілісною структурою в розумінні будь-якого захисту, що явно не піде на користь. Про те, що такий "захист" виконуватиме свої функції — взагалі не йдеться. Нарешті, "цегла" може просто випасти з сітки.

Іншим невдалим прикладом такого покращення стала модернізація танка Т-72Б3, який був показаний на репетиції параду перемоги у російському Єкатеринбурзі. На ньому крім кількох тонн додаткового динамічного захисту, яким обліплений танк, в очі впадає тепловізійний приціл 1ПН96МТ-02. І наявність цього приладу багато про що говорить, наголошує той же Олександр Коваленко.

"Справа в тому, що на танки Т-72Б3 модернізації зразка 2016 року встановлювався сучасніший приціл "Сосна-У". Але, на відміну від "Сосна-У", у 1ПН96МТ-02 немає денного каналу, він застосовує неохолоджувану матрицю, що скорочує дальність виявлення цілей до 3 км і не може наводити керовані ракети. Тобто на більш "нову" "модернізацію" Т-72 поставили більш примітивний і менш функціональний приціл? Заощаджують бабло, або у Вологодського оптико-механічного заводу, щось із випуском продукції пішло не за планом", — зазначає експерт.

Т-72 зі старим прицілом

Раніше ЗМІ вже повідомляли про використання більш старих прицілів при модернізації нових танків Т-80БВМ, що може говорити саме про брак сучасних прицілів.

Так, танковий приціл "Сосна-У" був створений завдяки купівлі телевізійних матриць виробництва французької фірми Thales, які для Росії купувала Білорусь, але тепер доступ до них виявився обмеженим.

Раніше "Телеграф" повідомляв як окупанти модернізацією погіршили бойові характеристики і так старого танка Т-62.