Танк став після покращення тільки гіршим

У фоні великих втрат бойової техніки окупанти пішли на сумнівні експерименти із застарілими моделями танків. Одним із них стало повернення в дію та "модернізація" Т-62, випущених мінімум півстоліття тому.

Про це повідомляє військовий оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко, коментуючи візит одного з депутатів держдуми росії на 103-й бронетанковий ремонтний завод у Забайкаллі.

Мало того, що ця модель танка сама по собі застаріла і зовсім не годиться для сучасного поля бою, "найновіший" з них вироблений у 1975-му році, але його ще й модернізують так, що тільки погіршують можливості бронетехніки.

Як пише експерт, у кадр чітко потрапив процес перелицьовування Т-62 за допомогою встановлення пасивного захисту у вигляді металополімерних блоків та динамічного захисту "Контакт-1", що, згідно з задумом "танкових геніїв", має підвищити бронезахист. За фактом все вийшло навпаки, причому відразу з двох причин:

монтаж металополімерних блоків або ДЗ "Контакт-1" на Т-62 дозволяла підвищити його виживання проти танків 1960-х років, що мали калібр гармати до 115 мм. Він міг протистояти засобам поразки, які були на озброєнні піхоти, тобто. РПГ-7. Проте сьогодні проти 125 мм бронебійних підкаліберних та кумулятивних танкових снарядів, а також сучасних ПТРК на кшталт "Корсара", "Стугни-П", не кажучи вже про Javelin, цей захист не є корисним;

крім того, установка металополімерних блоків сильно навантажує ходову частину, що веде до більшого зношування її вузлів і більш частого виходу з ладу.

"Виходить, що танк, який і без того не блищав мобільністю і розвивав максимум 50 км/год, після встановлення комплекту пасивного захисту значно знижував свої характеристики. А тепер уявімо собі, якою буде мобільність Т-62 з блоками і ДЗ "Контакт-1" Танк отримує важке обважування броні, яка його в сучасному бою врятує хіба що від РПГ-7, при цьому значно знижує його мобільність і надійність. Значно", — резюмує Олександр Коваленко.

Втім, навіть нова зброя окупантів виходить відверто поганою. Так, "високоточна" бомба "Гром-2" замість позицій ЗСУ вразила чийсь город у тимчасово окупованому Донецьку.