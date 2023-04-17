Через нешкідливу на перший погляд функцію телефон швидше старіє: про це знають не всі

Любителів віброрежиму на телефоні ця інформація засмутить

Користувачі мобільних телефонів часто замислюються над тим, як заощадити заряд акумулятора. Батарея не може бути вічною, але відмова від поширених помилок продовжить термін її придатності.

Невинна на перший погляд вібрація, як виявилося, може прискорити старіння гаджета. Тому варто відключити цю функцію, пише Reader’s Digest.

Ваш телефон старіє та втрачає ефективність у міру того, чим більше ви ним користуєтеся. Якщо ви віддаєте перевагу постійному включенню вібрації для повідомлень, термін служби пристрою скорочується.

Як зазначає директор з розвитку бізнесу EverdayPhone Девід Стіл, навіть невеликі доповнення, такі як повідомлення, що вібрують, — це звички, які ускладнюють роботу смартфона. Проблема в тому, за його словами, що через це ваш телефон постійно працює на повну потужність, коли в цьому немає необхідності. Як і людині, додає експерт, гаджету потрібна перерва, щоб не вигоріти.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що мобільний телефон може заряджатися надто повільно. Експерти виділили найпоширеніші причини та назвали шляхи вирішення проблеми.