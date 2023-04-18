Терміново кидайте цю шкідливу звичку: чому не варто заряджати телефон до 100%

Щоб не псувати якість батареї свого гаджета — забудьте про тривалу зарядку

Щоб батарея вашого смартфона працювала дуже довго і завжди робила це добре, важливо знати, як правильно заряджати телефон. Бувши справжнім повсякденним пристроєм, ви повинні бути обережними під час заряджання мобільного телефону, щоб оптимізувати його роботу.

І однією з найгірших звичок є повна зарядка до 100%, пише портал santeplus. Все тому, що заряджання таким чином може завдати шкоди акумулятору. У чому небезпека — читайте далі.

Чому не можна заряджати смартфон до 100%

Якщо залишити смартфон підключеним до мережі, доки він не досягне 100%, він буде схильний до перегріву, що може призвести до пошкодження його акумулятора та інших компонентів. Також гаджет поступово втрачатиме свою автономію, і вам доведеться частіше його перезаряджати.

Рекомендується заряджати смартфон кілька разів на день на короткий час і не більше ніж на 80%, щоб уникнути перегріву пристрою. Саме тому не рекомендується заряджати смартфон на ніч, щоб він не досягав 100% заряду.

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