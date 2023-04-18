П'ять способів вирішити проблему з інтернетом на телефоні

Навіть звичайне перезавантаження може врятувати ситуацію

Смартфони, особливо старі, працюють з кожним роком дедалі повільніше. Іноді це може позначитися і на інших процесах. Зокрема варто звернути увагу на швидкість і якість передачі даних по мобільному інтернету. Що робити, коли до мережі під’єднатися треба, а телефон цього робити не хоче?

Сайт Logitel дає кілька варіантів, що можна зробити самостійно. "Телеграф" обрав п’ять найпростіших кроків.

Перезавантажити смартфон

Найпростіше рішення — перезавантажити пристрій. Для цього вимкніть смартфон, зачекайте близько десяти секунд і запустіть його знову.

Вимкніть режим польоту

Іноді можна випадково перевести телефон у режим польоту. Шукайте невеликий значок літака у верхньому меню. Знайшли літак? Вимкніть режим польоту.

Оновити операційну систему

Однією з причин слабкого бездротового сигналу може бути застаріла операційна система. Перевірте налаштування свого смартфона, щоб дізнатися, чи доступне нове оновлення системи.

Очистити пам’ять телефону від зайвих програм

Занадто велика кількість програм негативно впливає на прийом. Зокрема, через збирання даних у фоновому режимі. Видаляйте додатки, якими більше не користуєтесь.

Збій мережі

Збій мережі може бути пов’язаним із вашим розташуванням наразі або це несправність наданої послуги. Спробуйте перейти в інше місце, де прийом може бути кращим, без висоток та стін навколо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити з телефоном, який перестав заряджатися чи вмикатися. Окрім звичайних кроків, варто перевірити стан батареї.