Відключення цих функцій не заощадить заряд батареї телефону: розвінчано популярний міф

Не варто вважати Bluetooth та служби геолокації головними пожирателями батареї, і ось чому

Багато користувачів намагаються знайти спосіб заощадити заряд мобільного телефону. Деякі навіть відключають дві функції, сподіваючись продовжити автономний час роботи смартфона. Однак Bluetooth та геолокація навряд чи можуть вважатися головними пожирачами батареї.

Думка про те, що відключення двох функцій – Bluetooth та геолокації – суттєво заощадить заряд акумулятора, є міфом. Про це пише androidauthority.com.

За словами експертів, раніше Wi-Fi та Bluetooth справді могли витрачати заряд телефону. Нині ж їх технології вдосконалили. Служби місцезнаходження найбільш компактні.

Тест показав, що смартфон із увімкненим Bluetooth може витратити в середньому менше 4% додаткової витрати заряду батареї, якщо порівнювати його роботу при включеній функції. Тому не варто хвилюватися, якщо раптом забули деактивувати тумблер.

Відключення вищевказаних опцій або перехід в авіарежим заощадить трохи часу автономної роботи, йдеться про мінімальний відрізок — близько півгодини протягом усього дня. Більш того, розробники з кожним роком роблять функції на наших смартфонах ефективнішими, в результаті вони споживають менше енергії в режимі очікування. Тож користуйтеся сервісами, як вам зручно, ваш гаджет розрахований саме на це.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати мобільний телефон на зарядці на всю ніч. Побоювання з приводу так званої перезарядки експерти називають безпідставними.