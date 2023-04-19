Відключення лише однієї функції на телефоні значно заощадить заряд батареї: простий трюк

Вимкнення цієї функції ніяк не вплине на роботу вашого гаджета

Мобільний телефон є одним із основних пристроїв нашого повсякденного життя, який дозволяє нам у будь-який час обмінюватися повідомленнями зі своїми близькими, а також перевіряти електронну пошту, банківський рахунок, читати новини та багато іншого. Внаслідок того, що гаджет постійно використовується, його батарея досить швидко сідати. На щастя, є прості способи, як уповільнити цей процес.

Щоб отримати максимальну віддачу від свого мобільного пристрою та заощадити заряд його акумулятора, іноді достатньо вимкнути лише одну функцію, пише портал santeplus.

Яку функцію слід вимкнути для збереження заряду батареї телефону

Коли рівень заряду батареї дуже низький, є спосіб заощадити кілька хвилин автономної роботи, вимкнувши функцію автоматичного повороту екрана. Це функція, яка перемикає екран з портретного режиму в ландшафтний, визначає орієнтацію телефону, а також рух за допомогою акселерометра, і вона може надмірно споживати енергію телефону.

Щоб вимкнути його, просто увійдіть у швидкі налаштування телефону, провівши пальцем вниз екраном. Після відображення панелі налаштування торкніться піктограми портретної орієнтації, щоб вимкнути поворот екрана.

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми є справжніми споживачами батареї телефону. Якщо їх відключити чи обмежити, можна заощадити певний відсоток заряду.

Крім цього ми пояснювали, чому телефон може почати заряджатися повільніше.