Спирт використовувати не можна: чим треба чистити смартфон від мікробів

На екрані накопичуються мікроби та бруд

Сучасні смартфони засмічуються не тільки зсередини зайвими файлами та програмами, а й ззовні. На телефоні в середньому живуть близько сотні видів бактерій.

Вони звичні для людини, однак серед них можуть траплятися і хижі "гості", такі як коронавірус, що лише нещодавно наводив страх на світ. Як зазначає портал Logitel, варто ретельно дезинфікувати смартфон. Варто знати — чистячі засоби, в тому числі для скла, для смартфонів небезпечні. Також не варто протирати екран жорсткою тканиною, а обрати мікрофібру аби не було подряпин.

Як почистити мобільний телефон

Треба використовувати спеціальний засіб для дезинфекції телефону. Не варто використовувати спиртовмісні спреї, адже вони порушують жиронепроникне покриття дисплея. Руки мають бути чистими, а смартфон — вимкненим та холодним. Автори застерігають від розпилення дезспрею на телефон, а рекомендують наносити на серветку.

Варто пам'ятати, що бруд також збирається в гніздах вашого мобільного телефону. Але спрей для них використовувати не можна. Динаміки та отвір для зарядки найкраще прочистити стисненим повітрям у балончиках. Є також спеціальна чистяча суміш — її обережно вводять в отвори, не натискаючи, а потім дістають із налиплим брудом.

Це захистить ваш мобільний телефон від мікробів

Повністю уникнути присутності мікробів неможливо. Однак ви можете мінімізувати їхню кількість.

Уникайте брати мобільний телефон у місцях, де ви контактуєте з брудом. Тому не беріть смартфон із собою в туалет.

Мобільні телефони не варто використовувати за обіднім столом.

Ваші руки мають бути чистими та сухими, коли ви берете мобільний телефон. Інакше ви залишите сліди бруду та жиру. Це ідеальні точки збору патогенів усіх видів.

Раніше "Телеграф" розповідав як можна почистити роз'єми на телефоні самотужки за допомогою підручних засобів. Турбота про свій смартфон полягає не тільки у забезпеченні чистоти, а й відповідальному ставленні, аби він працював швидше.