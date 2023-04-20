З батареєю почнуться серйозні проблеми: якої помилки не можна припускатися при зарядці смартфона

Експерти розповіли про поширену помилку під час заряджання телефону

Кожен із нас заряджає свій смартфон мінімум раз на день, а деякі це роблять набагато частіше. При цьому мало хто розуміє, що заряджати телефон потрібно правильно — для цього недостатньо знати, де знаходиться роз’єм у гаджеті та розетці.

Як кажуть фахівці, при зарядці мобільного телефону багато хто припускається поширеної помилки — вони підключають пристрій до живлення, не знімаючи з гаджета захисний чохол.

Безумовно, чохол є важливим аксесуаром, який захищає ваш смартфон під час падіння і не тільки. Однак при зарядці батареї він лише заважає.

Експерти кажуть, що перед підключенням гаджета до живлення захисний чохол потрібно знімати.

Вся справа в тому, що після підключення зарядного пристрою мобільний телефон у чохлі перегріватиметься, що призведе до проблем з батареєю та її "смерті".

Якщо ви переживаєте за те, що ваш телефон може подряпатися під час заряджання без чохла, можна покласти його на м’яку тканину.

Також "Телеграф" раніше писав про те, чи можна заряджати телефон до 100%.