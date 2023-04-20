Коли слід заряджати телефон: секретний трюк, що полегшує життя

Це найбезпечніший спосіб уникнути пошкодження акумулятора.

Багато людей не використовують свій мобільний пристрій розумно і продовжують робити певні фатальні помилки, особливо під час зарядки. Таким чином, вони можуть швидко пошкодити акумулятор.

Виявляється, просто ставлячи свій телефон на зарядку в правильний час, можна продовжити термін його служби, а також уникнути непотрібних витрат на ремонти, а то і на новий гаджет, пише портал santeplus. Коли потрібно ставити свій смартфон на зарядку?

Як правильно заряджати телефон

Емпіричне правило полягає в тому, щоб більшість часу тримати акумулятор на рівні від 30% до 90%. Заряджайте його, коли він нижче 50%, але завжди відключайте мобільний телефон, перш ніж досягне 100%.

Багато хто цього не знає, але заряд від 80 до 100% змушує літій-іонний акумулятор швидше зношуватися. Тому смартфон краще заряджати вранці під час сніданку або один раз в офісі. Іншими словами, шкідливої звички заряджатися всю ніч необхідно позбутися!

Так само не залишайте заряд батареї нижче 20%. Так що не чекайте попередження про те, що заряд батареї надто низький. За загальним правилом літій-іонні моделі (найпоширеніші у смартфонах) необхідно заряджати з 30%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є й інші навички, які шкодять батареї. Серед них заряджання акумулятора до 100%, а також використання зарядного пристрою сумнівного походження.