Забудьте про це правило: розвінчано популярний міф про зарядку мобільного телефону

Раніше виробники телефонів просили повністю розряджати батарею перед зарядкою, але сьогодні це може призвести до неприємних наслідків.

Коли потрібно ставити мобільний телефон на зарядку ? Цим питанням задаються багато користувачів. І якщо в минулі роки виробники гаджетів просили розряджати акумулятор до нуля, то тепер це правило не несе ніякої користі (скоріше навіть шкодить).

Думка про те, що потрібно повністю розряджати мобільний телефон перед заряджанням, один з популярних міфів. Про це пише ресурс androidauthority.com.

Правило розрядки акумулятора до мінімуму діяло для старого типу батарей смартфонів, нікель-кадмієвих або нікель-металгідридних. В наш час у смартфонах використовуються літій-іонні та літій-полімерні батареї.

Цілком правильно, що застарілі батареї потрібно розряджати перед новим підключенням до мережі, щоб їхня ємність використовувалася на повну потужність. Однак сучасні акумулятори можуть зберігати заряд і без цієї вимоги. Ба більше, розрядка смартфона до 0% створює додаткове навантаження на акумулятор.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти рекомендують заряджати мобільний телефон не більше 80%. Тривала зарядка до максимуму лише зіпсує якість батареї вашого гаджета.