Названо місце, куди не варто класти смартфон перед сном

Від смартфона виходить шкідливе для здоров’я випромінювання

Багато користувачів сучасних мобільних телефонів безтурботно залишають пристрій біля себе на ніч або взагалі під подушкою. Однак не знають вони, яка небезпека може на них чекати.

Так робити не варто, кажуть фахівці. Тому що працюючий смартфон негативно впливає на організм та роботу мозку. У найгіршому випадку можуть розвинутися злоякісні новоутворення. Про це пише itechua. Ще одна причина не класти смартфон під подушку – ризик виникнення пожежі. Такі випадки траплялися не раз. Також ви не убезпечите себе навіть поклавши мобільний телефон на тумбочку.

Куди краще класти телефон перед сном

Необхідно вибрати максимально віддалене від ліжка місце. Потрібно пам’ятати, що мінімальна відстань між сплячою людиною та працюючим смартфоном має бути понад 80 см.

Раніше "Телеграф" писав, які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном. Названо дві основні причини.

Також ми писали, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет, якщо ви ним не користуєтеся. Фахівці дали свою відповідь.