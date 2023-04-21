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Телефон постійно підвисає: як вирішити цю проблему за кілька хвилин

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Корисні способи, як прискорити роботу гаджета Новина оновлена 21 квітня 2023, 07:56
Корисні способи, як прискорити роботу гаджета. Фото Pixabay

Поліпшити роботу телефону можна лише за пару хвилин

Повільна робота телефону та регулярні підвисання — проблема, з якою стикався чи не кожен. Щоб позбавити свій смартфон такого перенавантаження, і залишити свої нерви "цілими", можна використовувати кілька простих лайфхаків.

Щоб вирішити проблему з підвисанням, необхідно спочатку визначити причини повільної роботи телефону. А причин може бути кілька — недостатня кількість вільної пам’яті на пристрої, віруси та шкідливі програми, а також причиною підвисання може стати недосконалість програмного забезпечення, пише НВ.

Як прискорити роботу гаджета

Вимкнення автозапуску програм. Частина програм запускається автоматично і це може знижувати продуктивність. Автозапуск можна вимкнути у налаштуваннях.

Оновлення програм та операційної системи. Своєчасне оновлення забезпечить швидку та стабільну роботу смартфона.

Видалення непотрібних файлів. Знижувати продуктивність телефону можуть також непотрібні програми та файли, що накопичилися у телефоні. Періодично варто переглядати, чи немає таких у вашому смартфоні.

Вимкнення непотрібних функцій. Нерідко на телефоні без потреби залишаються увімкненими Bluetooth, Wi-Fi або GPS. Вимкнення цих функцій зменшить навантаження на процесор і збереже заряд батареї.

Очищення кешу. Поліпшити роботу смартфона може регулярне очищення кешу та даних від використовуваних програм.

Перезавантаження телефону. Запущені раніше процеси завершуються, тим самим звільняючи оперативну пам’ять телефону. Це може допомогти покращити роботу смартфона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно заряджати телефон та якої помилки слід уникати, щоб зберегти життя пристрою.

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#Поради #Смартфон #Телефон #Лайфхак