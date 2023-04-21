До якого відсотка потрібно заряджати телефон: "правило", якому потрібно слідувати

Оптимальний рівень – це максимум 80%.

Акумулятор мобільного телефону залишається основним елементом, без якого пристрій не міг би функціонувати. Ось чому ви повинні дбати про нього. А найкраща турбота про батарею смартфона – це правильна зарядка.

Підзарядка смартфона вже стала майже систематичним рефлексом. Багато користувачів залишають свій гаджет підключеним до зарядного пристрою на кілька годин. Однак саме у тому випадку, продуктивність вашого мобільного телефону знижується, пише santeplus. Проте є правило зарядки, яке потрібно слідувати і заряджати акумулятор на певному відсотку.

Як правильно заряджати телефон

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від того, як ми заряджаємо його щодня. У той час як деякі чекають, поки їхній пристрій повністю розрядиться, інші, як правило, підключають його до зарядного пристрою, як тільки заряд батареї падає на кілька відсотків. У будь-якому випадку, це велика помилка, яка може вплинути на довгострокову роботу вашого смартфона.

Щоб продовжити термін служби мобільних пристроїв, їх слід заряджати, коли вони досягають 20% заряду батареї, не менше. Як правило, акумулятори смартфонів найкраще працюють при заряді від 20 до 80%. Тому також погано, щоб ваш пристрій досяг піку в 100%. Ось чому дуже погана ідея залишати його включеним на ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно розряджати мобільний телефон до мінімуму перед тим, як підключати до мережі. Це правило раніше декларували виробники, але сьогодні від цієї звички експерти радять відмовитись.