Чому батарея телефону швидко сідає після зарядки: причини і як їх усунути

Є дві причини, через які власники сучасних гаджетів можуть мати проблеми з батареєю

Деякі звички власників сучасних мобільних телефонів повільно "вбивають" батареї пристроїв. Це може призвести до проблеми швидкого розрядження смартфонів, іноді навіть одразу після зарядки.

Щоб остаточно не занапастити мобільний телефон, необхідно якнайшвидше дізнатися реальну причину швидкого розрядження телефону після того, як гаджет було відключено від зарядного пристрою та мережі. Про це пише blognews.

Чому батарея швидко сідає і як це виправити

Висока яскравість екрана , "живі" шпалери , програми, що витрачають заряд, віджети , ігри і так далі — все це швидко розряджає смартфон. Розв'язати проблему можна коригуванням налаштувань екрана та видаленням невикористовуваних програм.

, , , і так далі — все це швидко розряджає смартфон. Розв'язати проблему можна коригуванням налаштувань екрана та видаленням невикористовуваних програм. Механічні пошкодження або здуття акумулятора. У цих випадках необхідно звернутися у сервіс.

Якщо телефон дуже швидко заряджається і так само швидко розряджається, то це означає, що акумулятор вичерпав ресурс і вимагає заміни.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити гніздо зарядки смартфона від пилу самостійно. У більшості випадків через забруднення порту мобільний телефон може погано заряджатися.