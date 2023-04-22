Чи потрібно чекати на повну розрядку батареї? Як насправді правильно заряджати смартфон

При зарядці телефону важливо не переходити від крайності до крайності

Деякі звички власників сучасних мобільних телефонів повільно вбивають батареї пристроїв. Однією з них є неправильне заряджання гаджета.

Видання Techadvisor розповіло про "золоте правило" зарядки смартфонів.

За словами експертів, головне правило зарядки смартфонів полягає в тому, щоб більшу частину часу підтримувати рівень заряду батареї від 30% до 90%. Заряджайте телефон, коли його заряд впаде нижче 50%, але знімайте із зарядки, перш ніж він повністю зарядиться. Справа в тому, що при повному заряді з 80 до 100% літій-іонний акумулятор старіє швидше.

Користувачі iOS можуть використовувати програму "Ярлики", щоб встановити повідомлення, коли рівень заряду батареї досягає певного відсотка. Це робиться на вкладці "Автоматизація", а потім "Рівень заряду батареї".

При тому, що повне заряджання телефону не є фатальним для акумулятора телефону, і здається майже нелогічним не робити цього, повне перезаряджання щоразу, коли ви заряджаєте його, скоротить термін його служби.

Так само, з іншого боку, не дозволяйте акумулятору телефону опускатися нижче 20%.

Літій-іонні акумулятори не дуже добре почуваються, коли рівень заряду нижче позначки 20%. Замість цього залиште додаткові 20% "внизу" як буфер для вимогливих днів, але в будні починайте зарядку, коли з’являється попередження про низький рівень заряду батареї.

Коротше кажучи, літій-іонні батареї найкраще процвітають посередині. Не допускайте низький відсоток заряду акумулятора, але й не дуже високий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вирішити проблему із постійним "зависанням" смартфона.

Також ми повідомляли про те, що відключення лише однієї функції на телефоні значно заощадить заряд батареї.