Через цю погану звичку, ваш телефон повільно заряджається: чого варто уникати

Порада, яка допоможе продовжити термін служби вашого мобільного телефону

Мобільні телефони стали незамінними у нашому суспільстві. Сьогодні вони – невіддільна частина нашого існування і без них ми вже не можемо обходитися, тому що вони поєднують у собі корисне з приємним: чи то робота, навчання чи відпочинок. Однак багато користувачів часто забувають, що через неправильну зарядку термін служби гаджета істотно скорочується.

Як зазначає портал santeplus, серед найпоширеніших причин, чому телефон заряджається неправильно, є погана звичка, якою грішить кожен другий користувач. Але не варто переживати, чи є дуже простий спосіб обійти цю проблему.

Як правильно заряджати свій телефон

У багатьох навіть є звичка залишати смартфон увімкненим на ніч. Теоретично, навіть якщо фахівці не радять цього робити, це не має серйозних наслідків. Проте існує певна ситуація, коли проблема справді може виникнути. Чи є у вас автоматичний рефлекс зняти захисний корпус пристрою, перш ніж поставити його на зарядку? Якщо ні, це помилка. Виявляється, чохол може пошкодити ваш мобільний телефон під час заряджання.

Навіщо знімати цей захист? Тому що температура мобільного трохи збільшується під час заряджання. Це тепло зазвичай без проблем розсіюється у навколишнє середовище. Але коли чохол не знято, він збереже його і призведе до ризику перегріву, який може пошкодити як акумулятор, так і внутрішні компоненти пристрою.

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