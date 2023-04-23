Польоти без перешкод: створено дрон із надувним корпусом (відео)

БПЛА легко відскакує від перешкод і може "чіплятися" за вертикальні поверхні

Поки в Туреччині розробляють "традиційні" дрони, посилені надзвуковою ракетою, у США ентузіасти намагаються йти іншим шляхом і створили безпілотник із надувним корпусом.

Про розробки пише New Atlas.

За задумом творців – вчених Університету штату Арізона – завдяки такому рішенню БПЛА не виходить з ладу при зіткненнях із перешкодами, а просто відскакує від них та продовжує роботу.

SoBar використовує високоміцний герметичний каркас з нейлонової тканини з поліуретановим покриттям, який якраз і надувається.

Кінець кожної "руки" з пропелером виступає за межі самого пропелера, тому вона вдаряється про вертикальні поверхні раніше, ніж пропелер. Така конструкція дозволяє SoBar без шкоди відскакувати від стін та падати на горизонтальні поверхні без пошкоджень.

Крім того, дослідники оснастили дрон нижнім захватом, виготовленим із сталевих ресор, укладених у надувний нейлоновий рукав, що дозволяє йому нескінченно довго перебувати на одному місці, не використовуючи енергію батареї для зависання. Коли у "обійми" дрону попадає певний об'єкт (наприклад, гілка дерев), ресори вискакують і охоплюють його, дозволяючи дрону сидіти на ньому необмежений час. Коли виникає потреба продовжити політ, нейлонові рукави надуваються, стаючи жорсткими, а розташовані всередині ресори повертаються в плоске положення, звільняючи дрон. Захоплення обї'єкта провадиться за 3 мс, а на звільнення йдуть 3 с.

За задумом авторів, SoBar може використовуватися при пошуково-рятувальних роботах після стихійних лих. Під час таких операцій дронам часто доводиться переміщатися в обмеженому просторі, коли є ризик зіткнення з уламками та іншими об’єктами.

Крім того, з практики відомо, що будь-який дрон може використовуватися і у військових цілях, завдаючи російському ворогові не менше шкоди, ніж відомий український дрон "Пегас".