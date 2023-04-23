Ці програми є у всіх: названо додатки, які найбільше розряджають батарею мобільного телефону

Деякі програми пожирають заряд навіть тоді, коли ми ними не користуємось

Мобільний телефон може розряджатися з різних причин, щонайменше споживає енергію екран. Чималу частину заряду забирають різні програми. Деякі додатки можна назвати головними споживачами енергії акумулятора.

Які застосунки найбільше розряджають смартфон? Відповідь пропонують експерти androidauthority.com.

Якщо ваш гаджет розряджається занадто швидко, варто перевірити, які додатки встановлені на ньому. До популярних програм, які найбільше споживають заряд, відносяться YouTube, Netflix і будь-які потокові сервіси. Також варто припинити грати в ігри, якщо потрібно заощадити, адже вони споживають колосальну енергію акумулятора, особливо якщо ви любите ігри з високоякісною графікою.

Більше того, багато програм розряджають батарею, навіть якщо не використовуються активно. У цьому випадку називаються такі додатки, як Facebook, Messenger, Instagram та WhatsApp. Комунікаційні служби, на зразок цих, намагаються тримати вас на зв’язку й постійно оновлювати інформацію. Це означає, що застосунки постійно працюють у фоновому режимі, використовуючи дані, визначаючи місцезнаходження, надсилаючи повідомлення.

Як заощадити заряд мобільного телефону

Проведіть ревізію та залиште лише ті програми, які ви використовуєте.

Зупиніть роботу додатків у фоновому режимі.

Робіть скидання налаштувань, якщо програма працює з перебоями.

Слідкуйте за часом. Найпростіше заощадити заряд, якщо проводити час за іграми, фільмами та соцмережами менше.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому мобільний телефон повільно заряджається. Причиною є одна поширена звичка користувачів.