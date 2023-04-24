Потрібно вимкнути одну функцію: що робити, якщо телефон сильно розряджається за ніч

Експерти розповіли, як зберегти батарею телефону довше

Багато хто стикався з тим, що мобільний телефон швидко розряджається за ніч. Виправити це можна лише за одну хвилину.

Як кажуть експерти, насправді справа не у зносі акумулятора.

На думку фахівців, головна причина швидкої розрядки телефону — автоматичне оновлення додатків.

Справа в тому, що ця функція за замовчуванням включена в магазині програм Google Play. Якщо виходить оновлена версія програмного забезпечення, то починається завантаження нових компонентів.

Як вирішити цю проблему?

Зайдіть в "Налаштування"

Знайдіть розділ "Автооновлення програм"

Далі виберіть "Ніколи".

Якщо цей лайфхак не допоміг, переконайтеся, що на ніч ви вимкнули Wi-Fi, 4G, GPS і закрили програми. Якщо цього не зробити, ваш мобільний телефон може розрядитися буквально за кілька годин.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому мобільний телефон повільно заряджається. Причиною є одна поширена звичка користувачів. Також ми розповідали, як прискорити роботу мобільного телефону.