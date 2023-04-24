Потрібно вимкнути одну функцію: що робити, якщо телефон сильно розряджається за ніч
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Експерти розповіли, як зберегти батарею телефону довше
Багато хто стикався з тим, що мобільний телефон швидко розряджається за ніч. Виправити це можна лише за одну хвилину.
Як кажуть експерти, насправді справа не у зносі акумулятора.
На думку фахівців, головна причина швидкої розрядки телефону — автоматичне оновлення додатків.
Справа в тому, що ця функція за замовчуванням включена в магазині програм Google Play. Якщо виходить оновлена версія програмного забезпечення, то починається завантаження нових компонентів.
Як вирішити цю проблему?
- Зайдіть в "Налаштування"
- Знайдіть розділ "Автооновлення програм"
- Далі виберіть "Ніколи".
Якщо цей лайфхак не допоміг, переконайтеся, що на ніч ви вимкнули Wi-Fi, 4G, GPS і закрили програми. Якщо цього не зробити, ваш мобільний телефон може розрядитися буквально за кілька годин.
Раніше "Телеграф" писав про те, чому мобільний телефон повільно заряджається. Причиною є одна поширена звичка користувачів. Також ми розповідали, як прискорити роботу мобільного телефону.