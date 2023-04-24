Чотири правила при виборі зарядного пристрою: батарея телефону не сідатиме цілодобово

Від якості заряджання залежить час автономної роботи смартфона

У комплекті з новим смартфоном зазвичай купується фірмовий зарядний пристрій. Однак з різних причин і блок, і кабель можуть стати непридатними. У разі заміни важливо знайти якісні аксесуари.

Експерти рекомендують пам’ятати про чотири обов’язкові правила при виборі зарядного пристрою для мобільного телефону. Про це пише androidauthority.com.

Гаджет може розряджатися надто швидко, якщо ви використовуєте надто слабку зарядку або ту, що не підходить вашій моделі смартфона. Як би ви не заощаджували заряд на пристрої, без якісної гарнітури для підзарядки батарея буде розряджатися досить швидко. Тому важливо використовувати якісний зарядний пристрій, при купівлі якого варто врахувати декілька параметрів.

Як вибрати зарядний пристрій для мобільного телефону

Дізнайтеся, скільки енергії вам потрібно у Ват (Вт). Це часто вказується в аркуші технічних характеристик телефону або в посібнику з експлуатації. Як правило, потужність зарядки варіюється від 18 до 80 Вт, але буває і вищою. Перевірте протокол заряджання, який підтримує пристрій. Якщо побачите позначення SuperVOOC від OPPO, потрібно буде придбати зарядний пристрій певного виробника. Універсальні стандарти, такі як USB Power Delivery (PD), надають більш широкий вибір. Виберіть зарядний пристрій, який відповідає вимогам потужності та стандарту заряджання пристрою. Якщо ви плануєте заряджати кілька пристроїв від одного блоку, рекомендується ретельно перевірити гарнітуру перед покупкою. Ви повинні переконатися, що зарядка може розподіляти достатню потужність на всіх своїх портах для ваших гаджетів і кожен з входів підтримує необхідні стандарти.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи небезпечна швидка зарядка для мобільного телефону. Користувачам потрібно знати кілька нюансів щодо цієї технології.