Що робити, якщо телефон почав гальмувати: лайфхак, що допоможе звільнити місце на вашому гаджеті

Ваш смартфон стане набагато швидшим після цієї "процедури"

Коли смартфон починає гальмувати, він стає не таким ефективним, як після покупки, що не може не дратувати. Щобільше, деякі програми можуть не працювати належним чином, а все це через те, що внутрішня пам’ять телефону заповнена. Що робити у цій ситуації?

Як зазначає santeplus, різні месенджери мають тенденцію автоматично зберігати всі медіафайли, якими ви ділитеся у своїх чатах, а також усі ваші текстові або голосові повідомлення. Ці програми для обміну миттєвими повідомленнями є справжнім ворогом для пам’яті вашого смартфона.

Дані будуть накопичуватися, а вільне місце буде обмежене, через що телефон працюватиме повільніше. Як зробити так, щоб ці програми не займали все місце на мобільному телефоні?

Щоб пам’ять не забивалась, просто забороніть месенджерам автоматичне збереження фотографій та відео на ваш смартфон. Для цього потрібно змінити налаштування програми.

Відкрийте програму та перейдіть до розділу "Налаштування". Там знайдіть вкладку "Використання даних та сховища" та відключіть "Автоматичне завантаження". Ось і все проблема вирішена. На додаток, це допоможе вам заощадити мобільний трафік. І звичайно ж не забудьте очистити кеш!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно заряджати телефон та якої помилки слід уникати, щоб зберегти життя пристрою.