Цю помилку роблять все: яка небезпечна звичка "вбиває" ваш смартфон день за днем

Є три негативні наслідки від цієї звички

Багато людей щодня носять свій мобільний телефон у кишені не знаючи, що це запросто може "вбити" смартфон. Хоча це досить зручно, проте експерти радять відмовитися від цієї звички, запевняючи, що кишеня — далеко не найкраще місце для носіння телефону.

Виділяють три основні причини, які можуть спричинити пошкодження пристрою, якщо носити його щодня в кишені. І, крім того, це негативно позначається на здоров’ї, пише Meta.ua.

Чому смартфон не можна носити у кишені

Перегрів. Ті, хто має звичку носити телефон у кишені джинсів, наражає пристрій на ризик перегріву. А в спекотні дні ситуація стає небезпечнішою. У подібні періоди смартфон і так зазнає навантаження, але при знаходженні в кишені ймовірність перегріву стає ще вищою. Це може призвести до того, що акумулятор повністю вийде з експлуатації.

Пошкодження екрана. Ще одним мінусом звички носіння смартфона в кишені є можливість появи тріщин і подряпин на екрані. При щільному приляганні одягу достатньо зробити один різкий рух і дисплей може бути пошкоджений. Крім того, нерідко в кишенях можуть опинитися якісь дрібні речі (монети, ключі тощо), які можуть залишити сліди на екрані.

Випадкове натискання. Якщо гаджет знаходиться в кишені, він може вимкнутись через випадкове затискання бічної кнопки. Таким чином, власник може не відразу помітити, що пристрій перестав працювати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо пам’ять телефону переповнена і як швидко її почистити.