Як перевірити смартфон на наявність вірусів: найпростіший спосіб

Простежити за "здоров’ям" смартфона допоможе спеціальний застосунок

Запобіжні заходи користувачів не завжди, на жаль, захищають мобільний телефон від шкідливих програм. З кожним роком кількість Android-вірусів зростає, тому важливо періодично перевіряти свій гаджет на наявність "шкідників".

Дізнатись, чи є вірус на телефоні, досить просто. Про це розповіли експерти techadvisor.com.

Віруси небезпечні для вашого телефону, починаючи від ризику крадіжки особистих даних і фінансової інформації та закінчуючи стеження за користувачем. Тому не переходьте за підозрілими посиланнями, встановлюйте програми з перевірених джерел, а краще користуйтеся антивірусним програмним забезпеченням.

Як перевірити мобільний телефон на віруси

Існує великий вибір програм-антивірусів для телефонів на платформі Android, у тому числі безкоштовних. Експерти пропонують використовувати для сканування пристрою Avast One. Для перевірки смартфона на наявність шкідливого програмного забезпечення слідуйте алгоритму:

Перейдіть до магазину Google Play. Безкоштовно встановіть Avast One та запустіть програму. Натисніть "Почати". Після серії повідомлень натисніть "Продовжити з безкоштовною версією", якщо ви не бажаєте платити за преміум-продукт. Натисніть кнопку "Запустити інтелектуальне сканування". Це перевірить ваш гаджет на наявність вірусів, а також непотрібних файлів й інших проблем. Усі встановлені програми, пам’ять телефону будуть відскановані. За кілька хвилин ви побачите результати. Якщо все гаразд, то повідомлення буде говорити про те, що загроз не виявлено. В іншому випадку виконайте вказівки щодо їх видалення, які з’являться на екрані.

Подальші дії інтелектуального сканування показують простір, який можна звільнити, а також інші проблеми. За словами експертів, більшість останніх насправді є просто приводами, щоб запропонувати вам заплатити за преміальну версію програми.

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми на телефоні найбільше навантажують батарею. Більшість додатків продовжують працювати у фоновому режимі, що розряджає гаджет.