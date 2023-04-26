Яку кнопку потрібно натиснути, щоб зарядити телефон швидше: хитрість, про яку багато хто не знає

Дотримуйтесь цієї поради, щоб зарядити свій смартфон швидше.

Смартфони стають все більш потужними, але їхня автономність не завжди адаптована. Рідко можна знайти смартфон із акумулятором, який може працювати цілий день. Тому коли прийшов час зарядити його, ми хотіли б, щоб він заряджався досить швидко, але це буває рідко.

На щастя, є один хитрий трюк, який допоможе дуже швидко заряджати мобільний телефон і насолоджуватись продуктивністю акумулятора протягом тривалого часу, пише santeplus. Вам потрібно натиснути лише одну кнопку.

Як швидко зарядити свій телефон

Щоб зарядити смартфон швидше, можна використовувати цей трюк — просто перейдіть в налаштування смартфона та активуйте режим польоту телефоном. Таким чином, всі функції вашого пристрою будуть деактивовані і він зможе заряджатися, не використовуючи всю свою продуктивність. WI-FI та мобільні дані також не будуть активовані, і ваші дані не зможуть споживати всю енергію вашого смартфона.

Ви також можете використовувати авіарежим на своєму мобільному телефоні, коли батарея майже розряджена. Це дозволить вам відключити всі ваші енергомісткі програми, і ви не отримуватимете дзвінки або повідомлення, що збереже вашу батарею.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому для економії батареї краще тримати телефон екраном униз. Це пов’язано із деякими функціональними особливостями нових смартфонів. Також ми пояснювали, навіщо під час заряджання слід знімати з гаджета його чохол.