Готуємося до спеки: як захистити телефон від високих температур

Є прості правила користування телефоном у спеку

Поки синоптики прогнозують менш пекуче літо аніж минулоріч, варто готуватися до підвищення температури. Вона впливає не тільки на людей та їх самопочуття, а й на техніку.

Як повідомляє сайт "Сrast", тривалий вплив високої температури може призвести до зниження продуктивності та терміну служби акумулятора. Спека може скоротити термін служби батареї, оскільки високі температури можуть пришвидшити процес розкладання батареї. Крім того, високі температури можуть спричинити розширення внутрішніх компонентів телефону, що може призвести до їх від’єднання або зміщення, що викличе несправності.

Як захистити телефон від спеки:

Уникайте прямого перебування на сонці, особливо під час діяльності з великим навантаженням на процесор телефону. Серед них ігри онлайн, перегляд серіалів, тривалі записи на камеру. Це викликає внутрішній перегрів.

Використовуйте програми для моніторингу внутрішньої температури телефону

Не залишайте мобільний телефон заряджатися, якщо він уже досяг повної місткості акумулятора.

Видаліть програми, які не використовуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що причиною перегріву може стати навіть спосіб носіння смартфону — це одна з причин, чому не можна носити телефон у кишені. Також повідомлялося, як можна зарядити телефон швидше.