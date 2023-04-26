Телефон більше не "гальмуватиме": шість способів прискорити роботу Android

Безперебійне функціонування гаджета буде забезпечено, якщо провернути кілька маніпуляцій

Згодом користувачі мобільних телефонів зауважують, що гаджет став "гальмувати", "підвисати" і повільніше включати ті чи інші програми. Але не поспішайте засмучуватися: можна налагодити безперебійне функціонування смартфона.

Варто звернути увагу на шість способів прискорення Android. Про це розповіли експерти techadvisor.com.

Крок перший: видаліть програми, які не використовуються

Якщо на пристрої занадто багато додатків, він може почати глючити. Часто ми завантажуємо програми, але потім ними не користуємось. Перевірте, чи справді всі програми на смартфоні вам потрібні. Видаліть зайве, звільнивши місце та "розвантаживши" гаджет. Чим більше вільного місця на вашому Android-пристрої, тим швидше він працюватиме.

Крок другий: очистіть медіа

Дані мультимедіа теж потребують чищення. Музика, фотографії та відео займають більшу частину сховища. Звільніть простір від непотрібних файлів, видаляючи або перемістивши на сторонній носій. Ще зручно зберігати файли в "хмарі".

Крок третій: позбавтеся віджетів

Віджети — відмінна функція Android, але для їх роботи потрібно більше обчислювальної потужності, ніж для відображення значка. Подивіться, як багато екранів з віджетами ви використовуєте. Можливо, є спосіб оптимізувати це, щоб телефон працював швидше.

Крок четвертий: звільніть оперативну пам’ять за допомогою диспетчера програм

Зверніть увагу на програми, які використовують пам’ять або кеш. Телефон буде менше глючити, якщо ви зупините ряд програм або повністю очистите пам’ять.

Крок п’ятий: перезавантажте смартфон

Це класична рекомендація "спробуйте вимкнути та знову ввімкнути", але вона дійсно працює для більшості технологій. До того ж, багато хто з нас забуває виконувати перезавантаження телефону, хоча гаджет не може працювати цілодобово.

Крок шостий: виконайте скидання до заводських налаштувань

Кардинальний спосіб вирішити проблему з повільним смартфоном — повне скидання. Це може допомогти в більшості випадків. Але пам’ятайте, що програми доведеться завантажувати по-новому. Заздалегідь зробіть резервну копію будь-яких даних, які ви не хочете втратити назавжди.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити зарядку мобільного телефону. Експерти розповіли про "чарівну кнопку".