Що не можна робити під час заряджання телефону: коли ви це дізнаєтесь, ви зупинитеся

Найкраще рішення — це дати спокій телефону на весь час зарядки

Ви часто думаєте, що робите правильно, виробляючи певні звички для підзарядки акумулятора свого смартфона. Але щоб останній протримався якнайдовше, слід уникати певних помилок.

Щоб ваша батарея зберігала хорошу автономність, необхідно вжити певних запобіжних заходів, які допоможуть зберегти її довше, пише santeplus. Ось помилки, які не слід робити, коли ви підключаєте свій мобільний телефон до розетки, щоб зарядити його.

Що не можна робити з телефоном на зарядці

Не заряджайте смартфон, коли заряд батареї становить 50%

Ви, мабуть, робили це раніше, але цю звичку треба змінити. Якщо ви переживаєте, що акумулятор телефону не протягне весь день, цей метод вам не знадобиться. Щоб не зашкодити акумулятору гаджета, краще зачекайте, поки рівень заряду впаде до 20% або 30%.

Не чекайте, доки батарея вашого смартфона повністю розрядиться

Чекати, поки акумулятор пристрою розрядиться, щоб перезарядити його, не потрібно. Очікуючи, поки ваш смартфон вимкнеться через нестачу заряду, ви значно скоротите термін його служби. Не чекайте, поки заряд батареї досягне 1% і зарядіть її, як тільки ваш смартфон повідомить вам, що йому не вистачає автономності.

Не використовуйте неоригінальний зарядний пристрій для заряджання смартфона

Для оптимального заряджання акумулятора найкраще використовувати оригінальний зарядний пристрій. Це більше відповідатиме силі струму вашого акумулятора. В іншому випадку ви, ймовірно, погіршите якість батареї, перезарядивши її довше і скоротивши термін її служби.

Не заряджайте смартфон від ПК

Використання комп’ютера для заряджання смартфона – вкрай небажана звичка. Заряджаючи його від USB-порту, ви не дотримуєтеся потужності струму акумулятора вашого пристрою.

Не користуйтеся смартфоном під час заряджання

Для оптимального заряджання пристрою не використовуйте його, коли підключено до мережі. Коли гаджет підключено до мережі і ви користуєтеся ним, він ризикує перегрітися і пошкодити акумулятор. Найкраще рішення — дати йому спокій на весь час завантаження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є й інші навички, які шкодять батареї. Серед них заряджання акумулятора до 100%, а також використання зарядного пристрою сумнівного походження.