Не забувати паролі і не тільки: 5 способів захистити свої дані в інтернеті

До електронної пошти прив'язано багато інформації — варто її ретельно оберігати

У сучасному світі гаджетів багато важливої інформації зберігається на телефоні важливо захистити свої дані. Аби ніхто не втрутився в його роботу, варто пам’ятати та застосовувати певні засоби кібербезпеки.

Портал Сrast повідомляє, що варто регулярно оновлювати свої паролі. Не обов’язково самому запам’ятовувати їх усі.

Менеджери паролів

Існують програми, які дозволяють зберігати, генерувати, заповнювати унікальні паролі для сайтів. Зокрема серед таких LastPass або 1Password.

Двохфакторна аутентифікація

Двофакторна автентифікація (2FA) додає додатковий рівень безпеки вашим обліковим записам. Увімкнувши її, вам потрібно буде ввести унікальний код, який буде надіслано вам через SMS, електронну пошту або програму автентифікації, крім вашого пароля.

Використання VPN

Віртуальна приватна мережа (VPN) дозволяє безпечно й анонімно переглядати сторінки в інтернеті, ховаючи вашу IP-адресу та шифруючи дані.

Регулярне оновлення

Обов’язково оновлюйте свої пристрої та програмне забезпечення за допомогою останніх версій. Оновлення часто включають виправлення відомих уразливостей системи безпеки.

Посильте захист електронної пошти

Ваш обліковий запис електронної пошти є центром вашого цифрового життя і, отже, привабливою мішенню для кіберзлочинців. Обов’язково використовуйте надійний унікальний пароль, увімкніть двофакторну автентифікацію та оновлюйте антивірусні програми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку небезпеку для даних становить зарядка через USB-порт в громадських місцях. Варто зауважити, що також є функції які допоможуть в пошуках смартфону в разі його втрати.