Мобільний телефон довше зберігатиме заряд: вся справа в одній простій функції

Лише одне налаштування на гаджеті продовжить час його автономної роботи

Багато користувачів шукають способи продовжити роботу мобільного телефону. У цьому допоможе одна доступна для будь-яких типів смартфонів функція. Звичайно, гаджет все одно буде розряджатися, у тому числі через популярні програми, але кілька відсотків заряду батареї вам вдасться заощадити.

Щоб телефон довше залишався зарядженим, увімкніть автоматичне блокування екрана. Про простий лайфхак пише experthometips.com.

Більшість гаджет залишаються увімкненими протягом певного періоду часу після того, як ви їх використовували. Але експерти закликають не залишати екран підсвіченим без потреби.

Простий лайфхак збереже заряд батареї на телефоні: налаштуйте телефон так, щоб він або вимкнувся, або заблокувався через 30 секунд після того, як ви перестали користуватися ним. Шукайте опцію під назвою "Час очікування екрана" на пристроях Android та "Автоблокування" на iPhone.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому мобільний телефон може сильно розрядитися за ніч. Вимкнення однієї функції вирішить проблему. А також ми писали про додатки, які найбільше пожирають заряд на смарфтоні.