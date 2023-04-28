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Що буде, якщо довго заряджати смартфон: загрожує наслідками

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Нічна зарядка зіпсує батарею ще сильніше
Нічна зарядка зіпсує батарею ще сильніше. Фото freepik.com

Тривала підзарядка грунтовно шкодить

Якщо власники сучасних мобільних телефонів бажають, щоб їх пристрої прослужили якнайдовше, слід відмовитися від звички залишати заряджений телефон у розетці. Адже багато хто робить саме так: залишають телефон на зарядці на всю ніч.

Робити так зі своїм мобільним не варто, адже телефон – один із важливих атрибутів повсякденного життя, пише podarok. Тривала підзарядка шкодить і негативно позначається на роботі пристрою.

Чому не можна залишати заряджений телефон у розетці

Перезаряджена акумуляторна батарея сильно страждає. Тривале заряджання смартфона повільно вбиває ваш гаджет. Це стосується і нічних зарядок, коли ми підключаємося до розетки і відключаємо тільки наступного ранку.

Фахівці зазначають, що мобільний телефон має бути підключений до мережі стільки, скільки потрібно – і не більше. В іншому випадку поганих наслідків не уникнути — доведеться витратитися при покупці нового пристрою.

Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко розряджається. Є дві причини, через які власники сучасних гаджетів можуть мати проблеми з акумулятором.

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#Мобільний телефон #Смартфони #Зарядка