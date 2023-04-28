Що буде, якщо довго заряджати смартфон: загрожує наслідками

Тривала підзарядка грунтовно шкодить

Якщо власники сучасних мобільних телефонів бажають, щоб їх пристрої прослужили якнайдовше, слід відмовитися від звички залишати заряджений телефон у розетці. Адже багато хто робить саме так: залишають телефон на зарядці на всю ніч.

Робити так зі своїм мобільним не варто, адже телефон – один із важливих атрибутів повсякденного життя, пише podarok. Тривала підзарядка шкодить і негативно позначається на роботі пристрою.

Чому не можна залишати заряджений телефон у розетці

Перезаряджена акумуляторна батарея сильно страждає. Тривале заряджання смартфона повільно вбиває ваш гаджет. Це стосується і нічних зарядок, коли ми підключаємося до розетки і відключаємо тільки наступного ранку.

Фахівці зазначають, що мобільний телефон має бути підключений до мережі стільки, скільки потрібно – і не більше. В іншому випадку поганих наслідків не уникнути — доведеться витратитися при покупці нового пристрою.

Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко розряджається. Є дві причини, через які власники сучасних гаджетів можуть мати проблеми з акумулятором.