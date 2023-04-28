Забита пам’ять у телефоні: як вирішити проблему, не видаляючи фото та програми

Проблему можна виправити лише за пару хвилин

Багато хто стикався з проблемою підвисання телефону або повільною його роботою. Це може статися через брак пам’яті на смартфоні. Щоб повернути йому колишню працездатність, можна просто скористатися одним простим лайфхаком видаленням кешу.

Використання месенджерів, зокрема, сильно забиває пам’ять телефону, оскільки здійснюється автоматичне збереження зображень і відео, що з’являються у листуванні чи групі. Це робиться для швидкого завантаження чату. А це своєю чергою призводить до накопичення зайвої інформації в телефоні, якої слід позбавлятися. Про це пише Апостроф.

Механізм видалення застарілих файлів, збережених месенджерами, називається "Очищення кешу".

Як очистити кеш у телефоні

Для початку необхідно зайти в налаштування програми, а потім знайти розділ "Дані та пам’ять" або "Пам’ять". Функція очищення кешу може знаходитися в цьому розділі або в розділі "Використання пам’яті" або "Використання мережі".

Одноразове чищення кешу дозволяє звільнити кілька сотень мегабайт або кілька гігабайтів пам’яті у вашому смартфоні. При цьому важливо втрати доступу до файлів не буде. Вони можуть завантажитися повторно, якщо не видаляти чати.

Таку процедуру варто виконувати періодично, оскільки непотрібні файли досить швидко можуть знову накопичитися і пам’ятати в телефоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про небезпечну звичку, яка "вбиває" смартфон день за днем. Її робить чи не кожен, навіть не замислюючись, наскільки це впливає на роботу смартфона.