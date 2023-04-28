Як продовжити життя смартфону: 5 правил, яких варто дотримуватись, щоб телефон служив довше
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Встежити за середньою тривалістю життя телефону можна за його якістю та показниками
Багато власників сучасних мобільних телефонів зауважують, що через два-три роки використання їх смартфони вже не мають такої автономності, як раніше. А все це через те, що більшість неправильно поводяться з пристроями.
Встежити за тривалістю життя смартфона можна за його якістю та показниками, пише itechua. Марка та модель телефону, його експлуатаційні характеристики, наприклад розмір батареї, частота використання та якість зарядного пристрою, а також додаткові функції (Bluetooth, Wi-Fi) – від цього всього залежить життя мобільного пристрою.
Як продовжити життя телефону
- Не перевантажуйте пристрій: не закривайте відразу багато програм, щоб мінімізувати використання RAM-пам’яті.
- Слідкуйте за станом батареї: використовуйте оригінальний зарядний пристрій та уникайте перезаряджання смартфона.
- Тримайте смартфон у чистоті: тримайте пристрій від пилу та бруду, використовуйте чохол для смартфона.
- Не встановлюйте сумнівні програми та не приймайте посилання від незнайомих людей.
- Оновлюйте пристрій на нові версії операційної системи та програм.
Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко розряджається. Є дві причини, через які власники сучасних гаджетів можуть мати проблеми з акумулятором.