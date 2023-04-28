Як продовжити життя смартфону: 5 правил, яких варто дотримуватись, щоб телефон служив довше

Встежити за середньою тривалістю життя телефону можна за його якістю та показниками

Багато власників сучасних мобільних телефонів зауважують, що через два-три роки використання їх смартфони вже не мають такої автономності, як раніше. А все це через те, що більшість неправильно поводяться з пристроями.

Встежити за тривалістю життя смартфона можна за його якістю та показниками, пише itechua. Марка та модель телефону, його експлуатаційні характеристики, наприклад розмір батареї, частота використання та якість зарядного пристрою, а також додаткові функції (Bluetooth, Wi-Fi) – від цього всього залежить життя мобільного пристрою.

Як продовжити життя телефону

Не перевантажуйте пристрій: не закривайте відразу багато програм, щоб мінімізувати використання RAM-пам’яті. Слідкуйте за станом батареї: використовуйте оригінальний зарядний пристрій та уникайте перезаряджання смартфона. Тримайте смартфон у чистоті: тримайте пристрій від пилу та бруду, використовуйте чохол для смартфона. Не встановлюйте сумнівні програми та не приймайте посилання від незнайомих людей. Оновлюйте пристрій на нові версії операційної системи та програм.

Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко розряджається. Є дві причини, через які власники сучасних гаджетів можуть мати проблеми з акумулятором.