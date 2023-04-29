Ніколи не залишайте зарядний пристрій у розетці порожнім: на це є як мінімум три причини

Ця звичка може не тільки нашкодити вашому пристрою, але й нашкодити вам

Часто після заряджання акумулятора телефону ми залишаємо зарядний пристрій увімкненим у розетку. Однак це справді помилка, не позбавлена наслідків. Чому цю шкідливу звичку слід міняти читайте далі.

Залишати зарядні пристрої підключеними до мережі, не використовуючи їх, це небезпечно, і саме з цієї причини рекомендується їх відключати, пише santeplus. Що буде, якщо ви не відключатимете зарядний пристрій — далі в матеріалі.

Чому не можна залишати зарядний пристрій увімкненим у розетку

Порожній зарядний пристрій, підключений до мережі, може призвести до пожежі.

Особливо якщо зарядний пристрій неякісний або пошкоджений. При пошкодженні внутрішніх компонентів заряджання зростає ризик короткого замикання або перегріву, що може стати причиною пожежі. Це тим більше небезпечно за наявності легкозаймистих предметів поруч.

Порожня витрата енергії

Якщо залишати постійно підключені зарядні пристрої в розетці, то готуйтеся до того, ваші рахунки за електроенергію підвищаться.

Передчасне пошкодження зарядного пристрою

Ця шкідлива звичка шкодить цьому аксесуару, зменшуючи тривалість його життя. Не позбавившись цієї звички, вам доведеться часто купувати нове зарядне.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка послідовність дій є правильною — підключення телефону до зарядки або зарядки в розетку. Також ми пояснювали, як покращити процес заряджання смартфона можна за допомогою вдосконалення розетки.