Проста дія допоможе зекономити місце на телефоні: що треба відключити

Аби відключити функцію знадобиться три простих кроки

Нестача пам’яті у телефоні може стати причиною його повільної роботи. Програми не можуть оновитися і починають працювати некоректно. Часто проблему можна вирішити видаливши кеш програм.

Однак з часом ситуація з пам’яттю телефона буде тільки погіршуватися. Проблемою можуть стати гігабайти фото та картинок, які зберігаються месенджерами автоматично. В деяких програмах таке збереження налаштоване одразу і можна змінити його тип в залежності від месенджера.

Наприклад, фотографій з Facebook Messanger не зберігаються автоматично — це треба налаштовувати окремо. А от у Viber та Telegram така функція увімкнена автоматично. Це також витрачає мобільний інтернет на завантажування таких фото. Однак програми дозволяють користувачам зупиняти автоматичне завантаження медіафайлів на свої пристрої, коли ви вимикаєте опцію автоматичного збереження.

Зробити це можна в розділі "Налаштування" — "Медіа та сховище (пам’ять)", прибравши позначку з автоматичного завантаження. Також у користувача є можливість завантажувати відео та фотографії при під’єднанні до Wi-Fi, а не мобільного передавання даних.

Приклад відключення налаштувань по збереженню фото у Viber

Приклад відключення налаштувань по збереженню фото у Telegram

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з телефоном, якщо його довго заряджати. Правильна зарядка та слідкування за станом батареї — способи зробити життя телефона довшим.