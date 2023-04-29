5 лайфхаків: як прискорити зарядку мобільного телефону

Запам’ятайте ці прості способи

Смартфони набули під час війни особливого значення для українців. Із ситуацією, коли смартфон повільно заряджається, стикалося чимало користувачів.

Щоб завжди бути на зв’язку з близькими, стежити за актуальними новинами, необхідно знати кілька способів швидкого заряджання свого телефону. Усього їх п’ять, пишуть vikna.

1. Заряджайте від розетки

Краще заряджати смартфон від розетки, а не кабелю USB. Це пов'язано з кількістю струму, який може отримувати гаджет. Фахівці також радять використовувати для заряджання той кабель, який був у комплекті з телефоном, або його надійну заміну.

2. Закрийте всі програми

Ті, що працюють у фоновому режимі, використовують заряд телефону та уповільнюють заряджання батареї.

3. Увімкніть авіарежим

Він обмежує кількість енергії, яку витрачає смартфон. Режим "в літаку" автоматично припиняє роботу Wi-Fi, зв’язку, Bluetooth, GPS. Відключайте авіарежим тоді, коли чекаєте на важливі дзвінки або повідомлення.

4. Вимкніть телефон

Зробіть це на час заряджання. Дайте телефону спокійно відновити сили.

5. Використовуйте функцію швидкого заряджання

Не всі телефони підтримують цю опцію. Слід перевірити це у своїх налаштуваннях.

Раніше "Телеграф" писав, чому батарея смартфона швидко розряджається. Є дві причини, через які власники сучасних гаджетів можуть мати проблеми з акумулятором.