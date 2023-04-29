Чому мобільний телефон перегрівається і як його охолодити: корисні поради

Перегрів може призвести до поломки вашого гаджета

Перегрів мобільного телефону може пошкодити його та вплинути на його роботу. Тому, перш ніж розв'язувати цю проблему, необхідно визначити її джерело.

Як повідомляє santeplus, причини, через які ваш телефон перегрівається, можуть бути пов’язані з кількома факторами. Розбираймося що це за причини і як їх позбутися.

Чому телефон перегрівається

Багато програм відкриті одночасно

Однією з найпоширеніших навичок серед користувачів смартфонів є схильність відкривати кілька програм одночасно: завантаження гри, перегляд відео, перегляд галереї, спілкування в соцмережах. Крім того, є мережні функції, такі як Wi-Fi, Bluetooth, які залишаються увімкненими, а також програми, що працюють у фоновому режимі. Це безліч одночасних завдань, ймовірно, стане громіздким для керування телефоном та викличе його перегрів.

Телефон не підтримує великих обсягів інформації

Ще одна причина, через яку телефон перегрівається, полягає в тому, що застарілі моделі гаджетів не розраховані на передачу великого обсягу даних і викликів.

Телефон використовується надмірно

Якщо витрачати нескінченний годинник на перегляд відео на телефоні, проводити багато часу в соцмережах або грати в ігри, то цілком логічно, що гаджет перегріється.

Телефон перегрівається через деякі шахрайські програми

Серед причин перегріву смартфонів відзначимо шкідливе програмне забезпечення, шахрайські програми або програми, що працюють у фоновому режимі.

Як запобігти перегріву телефону

Закрийте програми, що не використовуються, на телефоні

Якщо у вас є відкриті, але неактивні програми, ви повинні закрити їх, щоб запобігти перегріву телефону та знизити енергоспоживання.

Уникайте надмірного використання акумулятора телефону

Акумулятор нагрівається сильніше, якщо телефон неправильно заряджається. Не користуйтеся телефоном під час заряджання. Також не рекомендується залишати телефон заряджатися на ніч.

Використовуйте авіарежим телефону

Режим польоту — це варіант, який потрібно використовувати, коли вам не потрібний повний набір функцій телефону або коли він заряджається. Це допомагає охолодити його.

Зніміть чохол із телефону

Сам факт зберігання чохла на телефоні сприяє його перегріву. І недарма, адже цей аксесуар не допомагає дихати пристрою. Наприклад, якщо ви просто знімаєте чохол у спеку, ваш телефон охолоне швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, за якої температури не можна користуватися мобільним телефоном. Інакше ви ризикуєте зламати гаджет або принаймні зіпсувати акумулятор.