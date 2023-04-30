Ці три прості звички допоможуть вам прискорити свій телефон: що потрібно робити

Не поспішайте купувати новий гаджет, адже можна прискорити старий

Смартфон зараз є невіддільною частиною нашого повсякденного життя. Однак згодом гаджет може стати повільнішим і менш ефективним. На щастя, є розумні та ефективні звички, щоб прискорити його.

Будь то пристрій IOS або Android, варто внести кілька змін, щоб зробити його швидше та краще, пише santeplus. Прийняття цих навичок дозволить вам значно збільшити обсяг оперативної пам’яті вашого пристрою.

Як прискорити повільний телефон

Звільніть пам’ять телефону

Деякі фонові програми є основною причиною повільної роботи телефону. Рекомендується періодично очищати кеш, щоб видалити всі дані, що зберігаються у програмах.

Видаліть деякі дані на телефоні

Незалежно від апаратної частини комп’ютера, перевантажене сховище даних може значно сповільнити його роботу та продуктивність. Для розв'язання цієї проблеми просто необхідно видалити певні дані. Все починається із сортування ваших медіафайлів. Також рекомендується видаляти програми, які ви не використовуєте.

"Полегшити" телефон

Можна обмежити вплив певних програм, таких як Facebook або Instagram, на можливості телефону. Для цього використовуйте їх через браузер замість програми.

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