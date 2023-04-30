У багатьох людей є ця звичка: важливий момент, який потрібно знати під час зарядки смартфона

Експерт розповів, чому телефон не можна повністю розряджати та заряджати

Батарея в наших смартфонах зазнає щоденного зносу, через що заряджати її нам згодом доводиться частіше.

Фахівці видання Reader’s Digest розповіли власникам гаджетів один простий лайфхак, який гарантовано продовжить термін служби акумулятора.

Як заявив директор з персоналу та клієнтів компанії Mobile Klinik Ліз Гамільтон, життя кожної батареї становить у середньому 500 циклів, які проходять приблизно за 1,5 роки.

"Цикл роботи батареї вимірюється одним повним зарядом від 0 до 100. Таким чином, чим більше повних циклів проходить ваш телефон, тим швидше вам доведеться його міняти", — сказав він.

За словами фахівця, для збереження життя батареї смартфона його краще заряджати лише частково, щоб уповільнити розрядку життєвого циклу. Експерт запевняє, що найоптимальніший рівень заряду батареї становить 25-85%.

"Літій-іонні акумулятори можуть зазнавати екстремальних навантажень. Один з головних претендентів на те, щоб зруйнувати працездатність акумулятора вашого телефону, — це зарядка телефону більш ніж на 100 відсотків. У багатьох людей є ця звичка, і вони не усвідомлюють, якої шкоди вона завдає їх акумулятору", — додав він.

Таким чином, не давайте акумулятору розряджатися до нуля, а заряджайте тільки до 85 відсотків.

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