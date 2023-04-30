Вібро або звук: за якого режиму телефон буде повільніше розряджатися

Про ці нюанси ніхто не замислюється, але звукові налаштування теж можуть розряджати гаджет

Багато користувачів у пошуках секрету, як би заощадити заряд мобільного телефону. Наші гаджети розряджаються з різних причин, у тому числі через популярні програми. Але навіть звуковий режим пристрою може "викрадати" заряд.

Щоб мобільний телефон повільніше розряджався, потрібно вимкнути вібрацію. Таку пораду озвучили експерти uswitch.com.

Виявляється, функція вібрації на вашому телефоні дійсно споживає більше енергії, ніж стандартні мелодії дзвінка. Тому, якщо потрібно зберегти заряд на смартфоні, відключіть віброрежим.

Рекомендується встановити мелодії дзвінка на низькій гучності, щоб заощадити заряд батареї. А також краще відключити безглузді звукові сповіщення, наприклад, які звучать у разі натискання на екран або при наборі тексту на клавіатурі.

Якщо перевести смартфон у беззвучний режим, акумулятор буде витрачати менше енергії. Звичайно, це не завжди зручно, але в екстрених випадках збереже вам кілька дорогоцінних відсотків заряду.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто залишати зарядний пристрій у розетці без власне гаджета. А ще ми писали, яка поширена серед користувачів звичка вбиває батарею мобільного телефону.