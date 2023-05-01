Яка помилка під час зарядки смартфона веде до деградації батареї

Розповідаємо, чи можна заряджати смартфон після 90%

Велику роль у смартфонах відіграють акумуляторні батареї, від яких залежить функціонування пристроїв. Тому важливо знати, як правильно заряджати смартфон, щоб не пошкодити батарею. Відповідаємо на запитання, чи можна заряджати гаджет до рівня 100%.

Це помилкова дія, яка веде до деградації акумулятора, пише itechua. Багато виробників сучасних мобільних телефонів показують цю інформацію на своїх сайтах. Як правильно заряджати телефон, щоб батарея прослужила набагато довше, читайте нижче.

До якого рівня потрібно заряджати смартфон

У старих моделях телефонів використовувалися нікелеві батареї, їх можна було розряджати до нуля та заряджати до максимуму. Однак цей підхід не рекомендується для сучасних смартфонів, у яких вбудовані літій-іонні акумулятори. Такі пристрої слід розряджати максимум до 20% і заряджати не більше ніж на 90%.

Зазначимо, що багато власників смартфонів щодня неправильно користуються цими мобільними гаджетами. Наприклад, деякі і не здогадуються, що телефон не можна класти біля подушки або піддавати пристрій високим і низьким температурам.