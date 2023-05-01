Чи потрібно відключати телефон на ніч під час зарядки: всі "за" та "проти"

Чи потрібно вимикати смартфон на ніч під час зарядки?

Багато хто з нас заряджає смартфон вночі, але кожен робить це по-різному.

На думку фахівців, під час підключення телефону до мережі його краще вимикати, хоча не всі вони сходяться на цій думці.

Експерти кажуть, що витрата батареї відбувається навіть під час режиму очікування, оскільки фонові програми продовжують працювати. Також на розряд впливають Wi-Fi та Bluetooth. Таким чином, ваш телефон протягом ночі отримуватиме "дозаряд", що відобразиться зрештою на його акумуляторі.

Ще один аргумент — відключення телефону дасть йому можливість "відпочити", оскільки процесор вашого пристрою протягом усієї ночі не нагріватиметься.

Не секретом для багатьох був і той факт, що вимкнений телефон швидше заряджається, хоча вночі це не є необхідним.

У будь-якому випадку, кожен користувач повинен для себе вибрати зручний варіант і вирішити — відключати гаджет на ніч чи ні. Не варто забувати, що при вимкненому смартфоні ви залишитеся без зв’язку і рідні до вас не додзвоняться.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому телефон не можна класти біля подушки.