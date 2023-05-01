Не тільки соцмережі: топ-15 популярних програм, які "крадуть" заряд мобільного телефону

Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp… Неповний перелік головних винуватців розрядженого смартфона

Мобільний телефон може розряджатися з різних причин, і неважливо, чи ви використовуєте iPhone або платформу Android. В обох випадках вірно, що заряд батареї знижується через популярні програми, встановлені на вашому смартфоні.

Серед додатків, які найбільше розряджають телефон, виявилося 15 найменувань. Рейтинг склали експерти ресурсу uswitch.com.

Так, саме застосунки активно споживають енергію акумулятора гаджета. Наприклад, WhatsApp потрібний доступ до ваших фотографій, щоб поділитися ними в груповому чаті, а Uber перевіряє ваше місце розташування, щоб швидко викликати таксі. Всі ці опції програм вимагають енергії, тим самим знижуючи відсоток заряду.

Простіше кажучи, все, що ви робите на своєму смартфоні, розряджає акумулятор, починаючи від дзвінків та повідомлень і закінчуючи переглядом відео й виходом в інтернет. Більшість з перерахованого неможлива без додатків Google, Instagram і YouTube, які також опинилися в топ-15 "пожирачів" батареї.

Якщо ви хочете, щоб ваш пристрій залишався зарядженим довше, рекомендується закривати застосунки, коли ви їх не використовуєте. Також можна переключитися в режим низького енергоспоживання.

Які програми розряджають мобільний телефон: список 15 популярних

Додатки — пожирачі заряду. Дані: uswitch.com

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